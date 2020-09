Militar da GNR ‘fecha os olhos’ a assalto em troca de 10 mil euros

Um militar da GNR dos Carvalhos, em Vila Nova de Gaia, está acusado de ter ‘fechado os olhos’ a um assalto a uma casa a troco de 10 mil euros. Segundo a Procuradoria-Geral Distrital do Porto, o guarda acedeu, em maio de 2018, a um pedido da companheira.A mulher deu-lhe conta de que alguns conhecidos seus iriam assaltar uma casa. Pediu ao GNR que a alertasse se a patrulha saísse à rua e garantiu que aquele seria compensado.O guarda responde por 17 crimes de corrupção passiva, abuso de poder, prevaricação, falsificação de documentos, favorecimento pessoal e acesso ilegítimo. Outros sete arguidos, entre os quais a companheira do GNR, também foram acusados.A Procuradoria diz ainda que o GNR avisava a companheira das movimentações da patrulha, uma vez que aquela andava a conduzir sem carta. Também alertou um comerciante para buscas, que visavam a apreensão de máquinas de jogo e de tabaco, e consultou as bases de dados da GNR para informar terceiros. O militar não denunciou ainda suspeitos de furtos e distorceu um auto de notícia. Está suspenso de funções e sujeito a apresentações periódicas.