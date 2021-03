Militar da GNR ferido em acidente durante perseguição a suspeitos de carro furtado em Oliveira de Azeméis

Um militar da GNR ficou ferido, este sábado, quando tentava travar três suspeitos que seguiam num carro roubado, em Oliveira de Azeméis. Os dois homens e a mulher que seguiam na viatura também ficaram feridos.



O acidente ocorreu quando o carro patrulha tentava barrar a passagem dos suspeitos na vila de Cucujães, no concelho de Oliveira de Azeméis. O veículo roubado colidiu frontalmente com o carro patrulha. O carro no qual seguiam os suspeitos terá sido furtado no Porto, mas foi já na zona de Santa Maria da Feira que se iniciou a perseguição dos militares de Lourosa. Os dois homens e a mulher continuaram em fuga e foi necessário pedir reforço ao posto de Cucujães. Os suspeitos já só foram travados após o acidente junto à escola do picoto.





Todas as vítimas foram assistidas no local pelos Bombeiros de Oliveira de Azeméis e depois transportadas para o Hospital de São Sebastião, em Santa Maria da feira.O alerta para a situação foi dado pouco antes das 19h00.