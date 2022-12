Uma rixa entre quatro homens, incluindo um militar da GNR fora de serviço, deixou os envolvidos com ferimentos ligeiros, esta madrugada de quinta-feira, em Caminha.O alerta para as agressões foi dado pouco depois das 02h00. Os quatro envolvidos foram assistidos no local pelos Bombeiros de Caminha e transportados para o Hospital de Viana do Castelo, de onde já tiveram alta.A GNR esteve no local e investiga a origem dos desacatos.