Um militar da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Salvaterra de Magos ficou gravemente ferido após a viatura ligeira onde seguia embater contra outro veículo, na Estrada Nacional 114-3, em Várzea Fresca.



O militar, com cerca de 30 anos, único ferido do acidente, foi transportado ao hospital, de acordo com informação avançada pela GNR de Salvaterra de Magos.