Militar da GNR investigado por sexo com recruta

A GNR tem em curso uma investigação a um caso de sexo entre um alferes e uma recruta do curso de formação de guardas, detetado em flagrante na Escola Prática de Portalegre. Enquanto a jovem aluna se mantém a frequentar as aulas, à espera de eventual punição disciplinar, o oficial, Gonçalo Sousa, está a comandar homens no Destacamento Territorial de Estremoz.contactou telefonicamente o alferes, que se recusou a prestar declarações. Instada a comentar o facto de o oficial manter funções de comando enquanto está a ser alvo de um processo disciplinar, a GNR invocou a "presunção de inocência de alferes e recruta", para ambos continuarem em funções.Ao que o Correio da Manhã apurou, os factos remontam a 18 de dezembro do ano passado. Nesse dia, Gonçalo Sousa participou num jantar que juntou todos os formandos do curso de Guardas (a formação começou em março do ano passado).Após a refeição, o alferes voltou à Escola de Portalegre, vindo a ser apanhado com a recruta numa das camas da camarata feminina.Ambos, sabe o, aparentavam estar muito embriagados. Em diligência como formador na Escola de Portalegre, Gonçalo Sousa regressou de imediato ao Comando da GNR de Évora, retomando o posto de adjunto do comandante do Destacamento Territorial de Estremoz. Na ausência do capitão, seu superior, compete ao jovem alferes comandar dezenas de homens.José Lopes, presidente da Associação de Sargentos da GNR, considera este caso "grave para a reputação e valores da GNR".O mesmo responsável recordou o caso ‘RedMan’ (agressões de formadores a formandos), também em Portalegre, e pergunta por punições.Em 2018, pelo menos 20 formandos do curso de guardas então ativo, foram para o hospital com sintomas graves de gastroenterite.