Militar da GNR morre em acidente contra camião do lixo em Loulé

J oão Luís dos Santos estava fora de serviço e seguia de mota, em Almancil, no concelho de Loulé, quando o inesperado aconteceu. O militar da GNR, de 28 anos, natural de Vila Verde mas que prestava serviço no posto de Quarteira, colidiu violentamente com um camião do lixo, que estaria parado, sofrendo ferimentos muito graves. Acabou por morrer, na madrugada desta segunda-feira, no Hospital de Faro.O violento acidente, ao que oapurou, aconteceu no domingo à noite, por volta das 23h00, nas proximidades de um posto de combustível. Segundo oapurou junto de fonte oficial da GNR, o militar estava fora de serviço e ainda estão a ser recolhidos alguns dados para perceber como realmente aconteceu o acidente. De acordo com informações apuradas no local, a viatura pesada estaria a recolher lixo em dois contentores quando se deu o acidente. O militar, que seguia sozinho na mota, embateu na parte traseira do camião. Algumas pessoas ouviram um estrondo e quando se deslocaram ao local ainda prestaram os primeiros socorros ao militar, que sofreu ferimentos muito graves. Foram acionados meios do INEM, que fizeram manobras de reanimação ainda no local. João Santos foi transportado, em estado grave, para o Hospital de Faro, onde acabou por morrer. Um trabalhador que fazia a recolha do lixo também ficou ferido.