Militar da GNR morre em colisão entre carro e moto em Coimbra

Um homem de 52 anos, militar da GNR, morreu esta sexta-feira na sequência de uma colisão entre uma moto e um automóvel, na via rápida de Taveiro, Ribeira de Frades, Coimbra. Há outro ferido a registar.A vítima foi transportada em estado grave para o hospital, mas o óbito veio a ser declarado no serviço em que deu entrada.O trânsito esteve cortado durante cerca de uma hora no sentido Coimbra - Taveiro.O militar da GNR estava colocado no posto de Condeixa.No local estiveram 18 operacionais dos bombeiros, INEM e GNR, que investiga as causas do acidente.