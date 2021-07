Militar da GNR preso por suspeitas de envolvimento em distúrbios com disparos em Lisboa

Davide Pereira, um militar do Comando da GNR de Setúbal, de 33 anos, foi preso pela Polícia Judiciária por suspeitas de envolvimento em distúrbios que envolveram disparos com arma de fogo na zona do Parque das Nações, em Lisboa.

A detenção ocorreu esta quarta-feira, e ainda não foi possível conhecer oficialmente as medidas de coação.

Recorde-se que Davide Pereira, conhecido por Gamarra, foi condenado em 2017 a 22 meses de prisão, com pena suspensa, por ter sido co-autor com outro homem, condenado à mesma pena, do sequestro de um homem na zona de Paio Pires, Seixal.



A acusação referiu que o crime terá sido motivado pela tentativa de cobrança de uma dívida de 1500 euros. Os juizes do tribunal do Seixal consideraram que o motivo não ficou determinado.