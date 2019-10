Militar da GNR sujeita mulher a doze anos de terror

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 15.10.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Na ficha do militar da GNR, agora com 58 anos e na reforma, a primeira queixa por violência doméstica feita pela mulher é de 2007. A última entrada tem menos de um mês: após a vítima ter testemunhado no tribunal de Sintra, o homem telefonou-lhe 90 vezes - matava-a se não desistisse do processo, e enviou fotos de corpos em morgues.O militar está desde dia 9 em preventiva na cadeia de Évora. Mas a vítima nã... < br />