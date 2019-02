Militar da GNR suspeito de abusar de mulher dentro do posto

Guarda prestava serviço em Celorico da Beira.

Um militar da GNR foi detido esta segunda-feira por suspeitas de abuso sexual a uma mulher dentro do posto, em Celorico da Beira, na Guarda.



O guarda estava a prestar serviço no Posto Territorial de Celorico da Beira, onde no passado dia 24 de fevereiro foi detida uma mulher de 45 anos.



No dia seguinte, a detida formalizou uma queixa-crime contra o GNR por, alegadamente, ter sido vítima de abusos sexuais dentro do posto.



O militar foi presente ao Tribunal Judicial da Guarda e foi-lhe aplicada a medida de coação de termo de identidade e residência. Também a Guarda Nacional Republicana instaurou um procedimento disciplinar, tendo sido preventivamente transferido para outra subunidade do Comando Territorial da Guarda.