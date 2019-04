Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Militar da Marinha encontrado ferido com arma de fogo em Lisboa

Vai ser aberto processo de averiguações para investigar as circunstâncias.

Por Lusa | 00:01

A Marinha vai abrir um processo de averiguações para investigar as circunstâncias em que um militar deste ramo foi encontrado esta sexta-feira ferido com arma de fogo na Base Naval de Lisboa, avança um comunicado enviado à Lusa.



"Esta noite, cerca das 21h00, um militar da Marinha, que se encontrava em serviço na fragata 'Corte-Real', atracada na Base Naval de Lisboa, foi encontrado inanimado com ferimento na cabeça após disparo de arma do serviço, alegadamente realizado pelo próprio", refere a Marinha.



O militar foi assistido pelo INEM a bordo e encaminhado, em estado grave, para uma unidade hospitalar, onde se encontra nos cuidados intensivos.



Segundo o documento, "foram de imediato acionados todos os mecanismos de emergência médica, informada a família, à qual está a ser disponibilizado apoio psicológico, e comunicado à Polícia Judiciária Militar, que tomou conta da ocorrência".



A Marinha refere que irá desencadear um processo de averiguações para apurar "todas as circunstâncias" da situação.



O militar em causa tem 31 anos, ingressou na Marinha em 2006 e é atualmente marinheiro, da classe de Técnicos de Armamento.