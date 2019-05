Militar do exército internado após golpe de calor é de Paços de Ferreira

Um militar do Exército, de 23 anos, está internado desde este domingo na unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Curry Cabral, em Lisboa, para onde foi transferido depois de sucumbir a um golpe de calor durante uma prova de orientação no campo militar de Santa Margarida (Constância), na tarde da última terça-feira.O jovem, natural de Paços de Ferreira, estava a fazer um curso de promoção a cabos que implicava uma prova de orientação quando se sentiu mal.Segundo fonte oficial do Exército, os militares estavam a realizar o exercício ‘aligeirados’ (apenas com material necessário ao exercício): "A prova era curta, existiam três pontos de água no percurso e tinham os seus cantis. Era efetuada a pares e um dos elementos tinha um telemóvel consigo. Foram tomadas todas as medidas para garantir a hidratação dos militares."Segundo apurou o, neste tipo de provas de orientação – semelhantes às dos civis – o ritmo é imposto pelos militares e não há limite de tempo, mas o espírito competitivo faz com que alguns levem o esforço ao limite.O Exército vai abrir um processo de averiguações.