Um dos militares que foi hospitalizado depois de sofrer uma paragem cardiorrespiratória no 138º curso dos Comandos já foi alvo de um transplante hepático. A intervenção ocorreu poucas horas depois de o Hospital Curry Cabral, em Lisboa, ter dado conta de que o militar necessitava de uma cirurgia.





“O Presidente da República tem acompanhado, através do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, o estado de saúde do militar dos Comandos internado no Hospital de Curry Cabral. Regista o facto, importante, da realização do transplante nesta madrugada [domingo] e formula renovados votos de melhoras”, diz uma nota publicada no site da Presidência da República.