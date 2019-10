Militar esfaqueado junto a bar em Lamego

Um homem de 26 anos ficou ferido com gravidade ao ser esfaqueado na madrugada de domingo, em Lamego. A vítima foi agredida, à saída de um bar, por um grupo de oito indivíduos.

Segundo fonte da PSP, "o alerta para uma vítima de esfaqueamento foi recebido às 3h55". "Quando os agentes chegaram ao local, a vítima encontrava-se deitada no chão e os agressores já não se encontravam no local"

O homem, que é militar nos CTOE ( Centro de Tropas de Operações Especiais) de Lamego, e os agressores terão começado a discutir ainda dentro do bar e já no exterior, a confusão continuou, com os agressores a começar a pontapear a vítima.

Um deles acabou por esfaquear o homem várias vezes na zona do abdómen. Após as agressões o grupo fugiu e a vítima ficou caída no chão.

O homem foi assistido no local e transportado para o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real, em estado grave.

A Judiciária de Vila Real está agora a investigar o caso