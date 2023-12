O sargento do Exército que ficou ferido com gravidade numa explosão no Regimento de Engenharia N.º 1, em Tancos, esta segunda-feira à tarde, foi submetido a cirurgias à mão direita e ao pescoço durante a noite.



A evolução do seu estado de saúde será favorável e o militar deverá ainda, esta terça-feira, ter alta da unidade de queimados do Hospital de Santa Maria, em Lisboa.





sabe que o Exército tem uma equipa de psicológicos a acompanhar a família do militar.