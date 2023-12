Militar gravemente ferido em explosão em Tancos

Um homem com cerca de 30 anos ficou gravemente ferido numa explosão que ocorreu, esta segunda-feira, no interior do Regimento de Engenharia número 1, em Tancos, no concelho de Vila Nova da Barquinha.



O alerta foi dado às 14h55.



O militar sofreu ferimentos no braço direito e no pescoço, decorrente de trabalhos de soldagem no âmbito de preparação de viatura para treino de Inativação de Engenhos Explosivos. Encontra-se estável, não correndo perigo de vida.



No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Vila Nova da Barquinha e a VMER do hospital de Abrantes.



A vítima foi transportada de helicóptero para uma unidade de queimados do Hospital de Santa Maria



Conforme procedimento obrigatório, foi imediatamente iniciado um Processo de Averiguações sobre esta ocorrência.