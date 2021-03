O comandante da GNR de Odemira salvou uma criança com pouco mais de um ano de morrer asfixiada por uma peça de plástico que tinha engolido. Valeu o sangue frio e a experiência do militar quando se deparou com a o menino já roxo por não conseguir respirar e que permitiu um final feliz para uma família de imigrantes indianos a viver na costa alentejana.