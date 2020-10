O motociclista que, na terça-feira à tarde, morreu no despiste do veículo que conduzia era militar da GNR.André Mendes, de 27 anos, integrava o Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro em serviço no heliporto do Sardoal.O acidente aconteceu na EN358, entre Aldeia do mato e Carvalhal.O óbito foi declarado ainda no local pelo INEM.