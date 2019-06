Militar português ferido na República Centro-Africana já está a caminho de Portugal

stado-Maior General das Forças Armadas (EMGFA).O militar português, de 23 anos, ao serviço das Nações Unidas na República Centro-Africana (RCA) ficou esta quinta-feira ferido com gravidade devido a um acidente de viação, tendo sofrido um traumatismo grave nas duas pernas.O acidente aconteceu enquanto realizavam um trajeto logístico junto à região de Bouar, situada a 350 quilómetros a noroeste da capital do país, quando ocorreu o despiste e capotamento de uma das viaturas táticas ligeiras blindadas HMMWV, vulgarmente conhecidas por "Humvee".Ainda são desconhecidas as causas do acidente.