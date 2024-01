Militares abrem porta a transexuais e travam ninfomaníacas

As novas tabelas gerais de aptidão e de capacidade para o serviço militar permitem o acesso das pessoas trans ou não binárias às Forças Armadas. Já não são consideradas inaptas, passando a estar sujeitas a avaliação por parte de junta médica, tal como os restantes candidatos.



Segundo o código 24 da portaria 318/2023, "outras disfunções endócrinas, nomeadamente disfunções do sistema hormonal gonadal, congénitas ou adquiridas e com necessidade de terapêutica crónica permanente de substituição hormonal" deixam de ser causa automática de exclusão.









