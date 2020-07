Militares apanham trio por 17 roubos

Dois homens, com 30 e 35 anos, ambos com cadastro por roubos e furtos, e uma mulher, de 25, foram detidos na terça-feira, em Viana do Castelo, pelo NIC da GNR de Fafe. O trio é suspeito de 17 furtos nos últimos 4 meses a lojas e residências, em Fafe.Quando foram detidos, seguiam num Audi A4, em direção a Viana do Castelo, onde iam tentar vender as joias furtadas.Um dos detidos saiu em liberdade condicional em outubro passado, após cumprir 9 dos 14 anos de prisão a que foi condenado. São hoje presentes a tribunal.