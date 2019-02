Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Militares da Força Aérea testemunham em tribunal

Dietista que elaborava as ementas nas messes disse nunca ter visto nada de ilícito.

Por J.T. | 08:45

Durante anos trabalhou com alguns dos militares arguidos no caso de corrupção da Força Aérea, mas a dietista que elaborava as ementas nas messes disse esta quarta-feira no Tribunal de Sintra nunca ter visto nada de ilícito.



Na próxima sessão, cinco militares – dois chegaram a ser arguidos – fazem parte da lista de testemunhas da acusação.



Certo é que alguns dos militares confessaram ter lucrado milhares de euros no esquema de sobrefaturação.



O major-general Milhais de Carvalho, já na reserva, é visto pelo Ministério Público como chefe do esquema.