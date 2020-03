Militares da GNR aconselhados a não usar máscara durante patrulhamento

A Guarda Nacional Repúblicana informou esta segunda-feira todos os militares que durante o "patrulhamento normal" não deve ser utilizada máscara de proteção individual.Segundo o mesmo comunicado a que o CM teve acesso, os militares só devem recorrer ao uso da máscara nas seguintes situações: quando entram em contacto com pessoas com sintomas de infeção respiratória, suspeitas de infeção por coronavírus ou pessoas que prestem cuidados a infetados com o vírus.As patrulhas devem assim tentar antecipar se o cidadão apresenta sintomas de infeção por coronavírus para poderem proteger-se. "Na assistência a indivíduos com sintomas, os militares devem colocar, momentos antes de iniciar a assistência, uma máscara cirúrgica e luvas descartáveis, para além do cumprimento das precauções básicas do controlo de infeções quanto à higiene das mãos, antes e após o contacto com o cidadão doente", pode ler-se.No mesmo comunicado é referido que esta mesma máscara, que integra o kit de equipamento de proteção individual distribuído pelos postos, é disponibilizada ao cidadão sempre que este apresentar sintomas de Covid-19.