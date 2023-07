Militares da GNR de Ponte de Lima feridos em colisão quando seguiam para um acidente

Dois militares da GNR de Ponte de Lima ficaram feridos, ao final da manhã deste domingo, na sequência de uma colisão, quando seguiam em marcha de urgência para um acidente de trator que aconteceu no mesmo concelho.



Os dois militares, um homem de 35 e uma mulher de 37 anos, sofreram ferimentos ligeiros. Do acidente resultou um terceiro ferido, ocupante do outro carro interveniente no choque. As três vítimas, todas com ferimentos ligeiros, foram encaminhadas pelos Bombeiros de Ponte de Lima para o Hospital de Viana do Castelo.

O acidente aconteceu às 11h44, na via Foral D. Manuel, em Arcozelo., e deixou o carro da GNR inoperacional. As circunstâncias do acidente, ainda por apurar, estão a ser investigadas pela Brigada de Trânsito da GNR de Viana do Castelo.