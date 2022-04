Militares da GNR detidos por corrupção denunciados por colegas

Os indícios de corrupção, peculato e recebimento ilícito de vantagem praticados por dois militares da GNR de Santa Maria da Feira, que levaram a própria força de segurança a participar à Justiça, partiram de denúncias internas de colegas dos arguidos. Entre os casos há episódios de perdão de multas a troco de dinheiro ou refeições e a comunicação a terceiros dos locais e datas de operações de fiscalização. Os suspeitos, detidos pela PJ do Porto, foram esta quarta-feira presentes a primeiro interrogatório, no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, e ficaram suspensos de funções.









Outros dois guardas foram constituídos arguidos. Um destes é ainda suspeito de proteger uma rede de jogo ilícito. No âmbito da investigação da PJ - que se prolongou por três anos e contém indícios de crimes anteriores - e do inquérito que corre termos no Departamento de Investigação e Ação Penal Regional do Porto, foram realizadas diversas buscas domiciliárias e não domiciliárias, incluindo aos cacifos dos arguidos nos postos da GNR.