Militares da GNR feridos por poste no Seixal

Dois militares da GNR ficaram ontem feridos, um dos quais com gravidade, após terem sido atingidos por um poste derrubado por um camião. Os militares procediam a diligências no local onde tinha ocorrido um despiste - um ligeiro tinha embatido contra o poste -, quando foram surpreendidos pela queda da estrutura, cujos fios ficaram enrolados no rodado do pesado.



Tudo aconteceu pelas 18h30 em Pinhal do General, Fernão Ferro, Seixal. Um dos guardas teve alta ao início da noite e o outro encontrava-se, às 21h00, em cirurgia no Hospital Garcia de Orta, Almada.



