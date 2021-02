A GNR anunciou ter resgatado um homem, de 56 anos, encarcerado no seu carro, semisubmerso e a ser arrastado pela corrente do rio Lizandro.Os militares lançaram-se à água e encontraram a vítima em pânico, com o cinto colocado, dentro do carro parcialmente submerso.Os agentes conseguiram abrir a porta, retirar o cinto de segurança e resgatar a vítima para um local seguro.A vítima foi assistida pelos Bombeiros Voluntários da Ericeira e já se encontra recuperada.