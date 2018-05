Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Militares da GNR salvam idosa ferida em casa

Partiu uma perna e esteve dois dias caída no chão. Caso ocorreu em Elvas.

Por Pedro Galego | 08:31

Uma mulher de 82 anos foi salva por militares da GNR, depois de ter estado dois dias caída no chão da sua casa, em Vila Boim, Elvas, com uma perna e um braço partidos. De acordo com as autoridades, a situação foi detetada terça-feira durante uma ação de policiamento de proximidade.



"Os militares deslocaram-se à residência da idosa, a qual se encontrava sinalizada no âmbito do programa ‘Idoso em Segurança’, uma vez que vive sozinha, não tem familiares por perto e tem alguns problemas de saúde", explicou a GNR em comunicado.



Sem resposta do interior da habitação, os militares não tiveram outra solução senão arrombar uma janela. "Depararam-se com a idosa caída no chão, notoriamente debilitada e aparentando ter os membros fraturados", explicou o Comando da GNR de Portalegre, acrescentando que a mulher terá sido vítima de uma queda em casa e ficou sem possibilidade de pedir ajuda.



Foi de imediato socorrida pelos militares e encaminhada pelo INEM ao hospital, onde continua internada a recuperar, enquanto as entidades competentes tentam encontrar uma resposta social.