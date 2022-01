Militares da GNR salvam idoso acamado de casa tomada pelas chamas

Dois militares da GNR salvaram, ma manhã desta quarta-feira, um idoso acamado de uma casa em chamas na aldeia de Freixiel, em Vila Flor.O alerta foi dado pela mulher do homem, pelas 08h45. A patrulha da GNR foi a primeira a chegar à casa tomada pelas chamas. Os militares entraram na casa, atravessaram as chamas e retiraram o idoso para o exterior da habitação.O casal vai ser realojado em casa de familiares porque o fogo destruiu a casa por completo."Quero fazer um reconhecimento público aos dois guardas que arriscaram a vida para salvar o idoso do meio do fogo", disse aoo presidente da Câmara Vila Flore, Pedro Lima.