Militares da Marinha voltam a entrar em navio que ardeu e apagam dois focos de incêndio

Os militares da Marinha da Fragata Corte-Real voltaram a entrar, esta sexta-feira, no navio Greta K para verificar o estado do mesmo. Durante a ação foram apagados dois focos de incêndio.



Em comunicado, a Marinha refere que houve necessidade de fazer "uma última confirmação" do navio mercante, depois de mais de 24 horas sem "arrefecimento externo com recurso a água projetada pelos rebocadores".



"Esta inspeção técnica, de difícil grau de realização devido à falta iluminação, denso fumo, deformações estruturais, acessos bloqueados e elevadas temperaturas que se faziam sentir no interior do navio, agravadas por forte ondulação, resultou na extinção de dois pequenos focos de incêndio no interior do espaço de máquinas", pode ler-se no comunicado da Marinha Portuguesa.



O incêndio no navio Greta K deflagrou pela tarde desta terça-feira a cerca de uma milha e meia de costa, cerca de três quilómetros, junto à Praia dos Ingleses, na Foz do Douro.