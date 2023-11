A Autoridade Marítima está a formar militares de 12 países do golfo da Guiné que no futuro vão liderar a luta contra a pirataria, a depredação de recursos, a pesca ilegal e fiscalizar todas as atividades naquela zona fundamental para a economia dos países africanos.



Os 36 operacionais passaram os últimos meses a trabalharem com elementos da Marinha Portuguesa e da Polícia Marítima e esta segunda-feira simularam uma situação de resgate em pleno rio Tejo.









