Militares denunciam caça à multa

GNR do Sameiro acusam comandante.

Por Liliana Rodrigues | 08:42

Cada militar do posto da GNR do Sameiro, Braga, tem que passar 15 multas por mês. A meta terá sido fixada pelo atual comandante do posto, Hélder Antunes, que tomou posse em setembro do ano passado.



Dez meses depois, 14 dos 18 militares daquele posto redigiram um abaixo-assinado, no qual denunciam as pressões, o tratamento diferenciado consoante as metas atingidas em termos de multas, coação e insultos.



No documento, já enviado ao visado - e que vai dar origem a uma queixa-crime a ser apresentada nos próximos dias, no Ministério Público de Braga -, os militares indicam que se sentem "desmotivados e vítimas de coação e ameaças".



Quem não cumpre as metas é castigado com alterações de horários pelo comandante, que terá sugerido a aplicação de multas com base no artigo 171 do Código da Estrada - que permite autuar sem identificar o condutor no local da infração.



É indicado ainda um email no qual chama "parasitas" aos militares que não passaram as multas e a ordem de, com base numa previsão de nevoeiro, multar todos os condutores que circulem sem luzes acesas.



PORMENORES

GNR desconhece queixa

O Comando-geral da GNR diz "não ter conhecimento de qualquer queixa apresentada" e sublinha que, "nos termos do Regulamento de Avaliação do Mérito dos Militares da Guarda Nacional Republicana, a quantidade de autos de contraordenação levantados não é um critério de avaliação".



Subir na avaliação

Os militares em rota de colisão com o comandante alegam que o único objetivo é aumentar o número de multas passadas pelo posto para haver uma avaliação interna mais positiva.