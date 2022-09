Militares do curso de Comandos hospitalizados a ser investigados por uso de doping

A falência hepática de um dos dois instruendos do 138º curso de Comandos que, na semana passada, foram hospitalizados após desmaios no quartel da Carregueira, em Sintra, pode estar relacionada com o consumo de substância dopantes.









Segundo o ‘Expresso’, esta possibilidade surgiu após a reação do Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa aos internamentos, na qual o Chefe do Estado separou estes dois casos das mortes dos recrutas Hugo Abreu e Dylan da Silva. Só as análises ao fígado do recruta poderão provar o consumo de substâncias para suportar a dureza do curso de Comandos.