Militares do Exército e Marinha no terreno devido ao elevado risco de incêndios

O elevado risco de incêndios florestais faz com que este fim de semana estejam 279 militares do Exército e Marinha no terreno em patrulhas para prevenção de fogos.De acordo com o Estado-Maior-General das Forças Armadas, 19 patrulhas (5 da Marinha e 14 do Exército), num total de 171 militares, estarão até segunda-feira "em ações de vigilância terrestre e patrulhamento dissuasor, em 13 distritos de Portugal Continental"."As ações irão decorrer ao longo dos três dias, nos distritos de Aveiro, Beja, Braga, Bragança, Faro, Leiria, Lisboa, Porto, Santarém, Setúbal, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu", refere.Este empenhamento resulta de um pedido da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e soma-se aos 108 militares "que já se encontram nas mesmas funções em grande parte do território nacional no âmbito do Plano Faunos, em apoio ao Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas."