Militares dos Comandos filmados em caldeirões alvo de processos disciplinares

Três militares que se fotografaram e filmaram a fazer ‘jacuzzi’ nos panelões da cozinha do Regimento de Comandos, Sintra, - imagens que vieram a público no final de setembro - têm já notificação de culpa, com acusações imputadas, no âmbito dos processos disciplinares. Oquestionou o Exército sobre as irregularidades, mas não teve resposta. Neste momento, corre o prazo para pronúncia.O Exército acrescenta que, "fruto de inquirições de testemunhas e análise de videovigilância", foram abertos mais dois processos disciplinares, em fase instrutória. "São arguidos nestes processos três militares, também direta ou indiretamente envolvidos."O Exército "reitera, de modo veemente, o seu repúdio sobre atos desta natureza".