Militares dos Comandos tomam banho em caldeirões usados para cozinhar

O Exército abriu um processo de averiguações contra dois elementos do Regimento de Comandos filmados a tomar banho nos caldeirões usados para confecionar comida para centenas de militares todos os dias.Segundo oapurou, o caso ocorreu na sexta-feira, no quartel de Belas, Sintra, mas após o fim de semana o vídeo começou a circular entre militares do Regimento, que se indignaram com o ato.