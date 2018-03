Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Militares espancam detido em Cascais

Seis guardas de Alcabideche, um bombeiro e um civil acusados

Por João Tavares | 06:00

Conhecido por ‘Pamplona’, o homem de 32 anos, referenciado e tido como violento, foi detido e levado para o posto por militares da GNR de Alcabideche, Cascais, a 20 de junho de 2015. Saiu horas depois e foi apresentar queixa à PSP do Estoril, alegando ter sido espancado. Seis militares foram agora acusados pelo Ministério Público, bem como um bombeiro e um civil – o queixoso.



Pamplona foi detido pela suspeita de, com outras pessoas, ter agredido seis militares de folga no bairro Novo de Alcoitão. Agressões que levaram um militar ao hospital.



Segundo a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa, os militares regressaram ao local e detiveram o civil. Já no posto foi alvo de "um número indeterminado de golpes, com objetos de natureza contundente".