Militares portugueses envolvidos em combate armado contra grupos rebeldes em África

Os Comandos portugueses atualmente integrados na força de reação rápida da missão das Nações Unidas na República Centro-Africana estiveram, no dia 18, empenhados em combates armados contra uma união de grupos rebeldes afetos a um ex-presidente da RCA que quer "desestabilizar" as eleições do próximo dia 27, naquele país.

De acordo com fontes do Estado-Maior-General das Forças Armadas, a força especial portuguesa foi chamada após capacetes azuis da MINUSCA terem sido atacados na região de Bossembélé, localizada 150 km a Noroeste da capital Bangui.

"Com a aproximação do dia das eleições presidenciais a situação na República Centro-Africana tornou-se mais instável. Os Grupos Armados, com o intuito de desestabilizar o processo eleitoral, iniciaram movimentos em direção à Capital, atacando as Forças que os tentavam deter", explica o EMGFA.

Quando os portugueses estavam em socorro de outros Capacetes azuis foram também eles atacados durante uma patrulha.

Entre os grupos armados envolvidos, sabe o CM, estiveram os Anti-balakas, 3R e eventualmente MPC. "Foi necessário recorrer ao fogo quando, perante uma situação que foi percecionada como de ameaça real e eminente às forças [portuguesas] um indivíduo numa viatura, fazendo parte de um grupo de cerca de 20 elementos, apontou um RPG (arma lança granadas anticarro) à força portuguesa", descreveu uma fonte. A resposta foi rápida e "em legitima defesa, respondido ao fogo". "Desta ação de combate não resultaram feridos na Força Portuguesa".

A força permaneceu na região até à noite de 20 (procedeu à detenção de 2 indivíduos e captura de algum equipamento e armamento) tendo regressado a Bangui no dia seguinte. Mas "está preparada para nova projeção à ordem da MINUSCA". "A ação dos grupos armados continua, sendo que os comandantes do 3R se encontram reunidos para delinear medidas de ação relativas à intervenção da MINUSCA", relata fonte no terreno.

Ocorreram outros confrontos nas localidades Bozoum, Yaloké e Bossemptelé em que a Forca Portuguesa não esteve envolvida. Fontes abertas assinalam a presença de militares russos e do Ruanda a atuar no terreno em apoio à militares da RCA, levando a um agudizar da tensão política.

Além de Comandos, a força de 180 militares tem ainda pessoal de outras unidades do Exército e Controladores Aéreos Avançados da Força Aérea.

O agravamento da situação na RCA resulta da rejeição por parte do Tribunal Constitucional da candidatura do antigo presidente François Bozizé às eleições presidenciais, por acusações de crimes e por não estar a viver na RCA há ano, levou, a pretexto da existência de fraudes no processo eleitoral, a que Bozizé e os seus apoiantes se lançassem numa campanha de recrutamento e de ameaças de invasão de Bangui com o intuito de levar o atual presidente Touadéra a demitir-se e colocar pressão no processo eleitoral.



Igualmente, a renúncia ao Acordo de Paz por parte de seis dos principais grupos armados signatários do referido Acordo, associado ao estabelecimento, num acordo assinado em Kamba Kota, de uma coligação – "Coligação de Patriotas pela Mudança"- envolvendo esses grupos – duas fações de Anti-balakas (Ndomaté e Mokon), 3R, MPC, UPC e FPRC, fez o Governo da RCA acreditar estar perante uma tentativa de golpe de Estado. Além disto, os ataques de elementos armados do 3R e Anti-balaka às localidades de Bossembelé, Bozoum, Yaloké e Bossemptelé, onde se confrontaram com elementos das FACA e originaram a fuga da população, levaram a que o Governo solicitasse ajuda à MINUSCA no sentido de pôr fim à onda de violência e garantir a segurança da população.