Militares portugueses vão guardar aeroporto no Afeganistão

Já chegaram a Cabul, capital do Afeganistão, os militares do Exército português que, integrados na Força de Reação Rápida da NATO naquele país, irão guardar o perímetro e os cinco mil residentes no aeroporto de Cabul.









A duração da missão será de seis meses e os militares do Exército já começaram a preparação de funções. Segundo o Estado-Maior-General das Forças Armadas, os elementos do Exército português “realizam ações para melhorar a integração no teatro de operações e contam com o apoio dos militares portugueses que estão prestes a regressar”. Entre outros aspetos, a missão terá vertente de formação.