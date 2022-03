Os dois militares da GNR de Reguengos de Monsaraz que, por falta de reforços, tiveram de enfrentar sozinhos uma multidão em fúria já foram constituídos arguidos pela própria GNR. Apesar de a pena proposta ser apenas de “admoestação escrita”, a situação está a causar polémica no seio da Guarda uma vez que o chefe da patrulha tinha comunicado problemas de saúde no início do serviço e os superiores hierárquicos nada fizeram e não havia reforços no concelho.