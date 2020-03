Militares recebem doentes de hemodiálise do Hospital de Braga

O Hospital das Forças Armadas, Polo do Porto, está a receber 16 doentes do Hospital de Braga para realizarem hemodiálise, devido às medidas de contingência implementadas nesse hospital para prevenção do contágio por Covid-19, anunciou esta sexta-feira o Estado-Maior-General das Forças Armadas.



"Para esta missão, o serviço de Nefrologia do Hospital das Forças Armadas implementou mais dois turnos para a realização dos tratamentos dialíticos, turno da tarde e turno da noite, traduzindo-se num aumento da capacidade instalada em 66%", referem os militares.





Para minimizar a exposição ao risco, o Hospital das Forças Armadas estabeleceu um circuito de encaminhamento independente para os doentes que estão a realizar hemodiálise. "Adicionalmente, em todo o processo, com estes e todos os outros doentes, os profissionais de saúde envergam o equipamento de proteção individual adequado", é explicado.