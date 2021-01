O Hospital das Forças Armadas (HFAR), em Lisboa, está a reforçar com mais 140 camas o internamento para doentes Covid-19, para apoio a hospitais do Serviço Nacional de Saúde. São 130 camas em enfermaria e 10 de Cuidados Intensivos. Passam a ser, respetivamente, 197 (do total de 274) e 15 (de 20). Ou seja, mais de 70% do hospital está em exclusivo no combate à Covid-19.