Militares regressam do Afeganistão com "bandeira portuguesa "intacta

Santarém acolheu a cerimónia de receção do estandarte nacional da 2ª Força Nacional Destacada (FND) no Afeganistão, que regressou a Portugal no passado dia 27 de maio.



O símbolo mais alto da nação foi entregue ao comandante da Brigada Mecanizada do Exército, numa cerimónia que reuniu no Jardim da Liberdade os 162 militares que participaram nesta missão de seis meses na capital afegã.

A 2ª FND foi composta por duas unidades, a Força de Reação Rápida, com 148 elementos, e uma Unidade de Apoio Especial com 14 militares. Nesta missão, coube-lhes assegurar a segurança no perímetro do aeroporto de Cabul, onde realizaram mais de 3.100 ações de patrulhamento e participaram em operações de segurança e proteção de chefes de Estado e altas individualidades.

A ação das tropas portuguesas "contribuiu para o prestígio do Exército a nível nacional e internacional", afirmou o Chefe de Estado Maior do Exército (CEME), o general José Nunes da Fonseca, durante o discurso oficial da cerimónia, onde deu conta da sua "total satisfação" com o desempenho das forças portuguesas num teatro de operações por vezes complicado e perigoso.