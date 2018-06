Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Militares resgatam homem que caiu à ria

Vítima terá sofrido uma doença súbita e perdeu os sentidos no cais do Caíque Bom Sucesso.

Por Tiago Griff | 08:49

Três elementos da Unidade de Controlo Costeiro (UCC) da GNR resgataram, esta quarta-feira de manhã, um homem que tinha caído na Ria Formosa, nas traseiras dos Mercados de Olhão, e que se encontrava já em paragem cardiorespiratória.



Depois de o retirarem da água, conseguiram recuperar os sinais vitais da vítima, de 67 anos, que, depois de estabilizada pelo INEM, foi transportada para o Hospital de Faro em estado grave.



O caso passou-se perto das 08h00 no cais do Caíque Bom Sucesso. Segundo o CM apurou, a vítima estava a descarregar caixas de peixe quando caiu à água e perdeu os sentidos. Um popular que por lá passava encontrou o corpo a boiar, tentou puxá-lo para o cais e gritou por socorro.



O alerta foi ouvido por uma patrulha com os três elementos da UCC que estavam na zona a fiscalizar o pescado.

"O homem estava inconsciente e em paragem cardiorrespiratória quando os elementos o retiraram da água.



Um deles prestou o suporte básico de vida e a vítima recuperou os sinais respiratórios", disse ao CM Paulo Renca, comandante em substituição do destacamento da UCC da GNR de Olhão.



A vítima foi assistida e transportada para o Hospital de Faro pelo INEM. O CM sabe que o homem estava esta quarta-feira à tarde em coma induzido devido à gravidade dos ferimentos.



Ao que tudo indica, a vítima caiu à água na sequência de uma doença súbita, uma vez que tem regularmente episódios de ataques epiléticos.