Estiveram casados quatro anos, mas a relação foi sempre pautada pela violência. Além de discutir com a mulher, o homem, de 42 anos, de Oliveira de Azeméis, insultava-a e agredia-a. Os desentendimentos ocorriam em frente aos filhos menores. Está a ser julgado no Tribunal de Santa Maria da Feira.



O casal acabou por se separar em 2019 e a mulher passou a viver com os filhos na casa dos pais.









