Minimercado destruído e prédio evacuado durante incêndio após assalto

A Polícia Judiciária de Leiria está a investigar um incêndio num minimercado em Parceiros, Leiria, que deflagrou na madrugada de quinta-feira, poucas horas após o estabelecimento ter sido assaltado. A investigação está ainda numa fase inicial, mas as primeiras conclusões apontam para um fogo de origem dolosa, que pode ter sido ateado pelo próprio assaltante.O minimercado Mais Perto tem sistema de alarme, ligado a uma central de segurança privada, que foi acionado por volta da meia-noite e meia, quando o assaltante entrou nas instalações por uma janela lateral. As imagens mostram um único ladrão, que se dirigiu ao escritório onde estava guardado o dinheiro, uma vez que a caixa registadora estava vazia e foi deixada com a gaveta aberta.O alarme voltou a ser acionado por volta das cinco horas da madrugada, quando as chamas deflagraram, destruindo todo o recheio do minimercado, constituído na sua maioria por produtos alimentares.O incêndio foi combatido pelos bombeiros municipais. O fumo intenso levou à evacuação do prédio, que tem lojas no rés do chão e habitações nos pisos superiores.O incêndio pode ter sido ateado para eliminar quaisquer vestígios do assalto, por vingança ou até por puro vandalismo.O minimercado tem seguro e os proprietários esperam que cubra todos os prejuízos sofridos. Ainda não sabem se vão reabrir.A PJ de Leiria fez uma inspeção ao local e aguarda pelas imagens recolhidas pelo sistema de segurança. Falta também perceber o que foi feito quando o alarme de intrusão disparou.