Ministério anula castigos a seis guardas da cadeia de Santa Cruz do Bispo

O Ministério da Justiça anulou um castigo determinado pelo ex-diretor geral dos Serviços Prisionais, Celso Manata, a seis guardas da cadeia de Santa Cruz do Bispo, Matosinhos, a 2 de janeiro.Tinham sido punidos com 25 dias de suspensão por não terem cumprido os serviços mínimos determinados pela Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais durante alguns dias de greve de dezembro do ano passado.Os seis guardas não permitiram a entrada de algumas viaturas que traziam material para os reclusos poderem trabalhar e a DGRSP considerou esse ato uma violação dos deveres gerais de prossecução do interesse público e de obediência.