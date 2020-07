54 animais (52 cães e 2 gatos) morreram na sequência de um incêndio que atingiu o local durante a madrugada. À tarde, depois de várias horas de espera e na presença da GNR, cerca de 40 cães foram resgatados. Alguns animais foram entregues a associações, outros adotados pelos ativistas. "É revoltante. Vieram vários voluntários para ajudar a salvar os cães, mas a dona não deixou entrar ninguém, alegando que era um terreno privado. A GNR estava cá e também não nos deixou entrar", contou ao

Maria José, uma das voluntárias.

A GNR descarta responsabilidades na morte dos animais. "As consequências trágicas deste fogo não tiveram qualquer correspondência com o facto de a Guarda ter impedido o acesso ao local por parte dos populares. A essa hora [de madrugada], já tinham sido salvos os animais que foi possível salvar", afirmou a força de segurança. "Quando o incêndio foi dado por dominado, já de madrugada, e na sequência do período de rescaldo, foi possível retirar com vida 110 cães que se encontravam no abrigo de animais" avançou depois a Câmara Municipal de Santo Tirso.

O Ministro da Administração Interna determinou à Inspeção Geral da Administração Interna (IGAI) a abertura de um inquérito para o apuramento dos factos relacionados com a atuação da Guarda Nacional Republicana (GNR) e dos agentes de Proteção Civil no terreno, durante o incêndio que, no fim-de-semana, atingiu dois canis localizados em zona florestal da freguesia da Agrela, no concelho de Santo Tirso.