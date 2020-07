Ministério da Administração Interna ordena abertura de inquérito a fogo fatal para bombeiro na Lousã

Fonte oficial do Ministério da Administração Interna confirmou ao nosso jornal a abertura de um inquérito ao incêndio deste sábado na serra da Lousã, que levou à morte de um chefe dos bombeiros de Miranda do Corvo, e a ferimentos em quatro bombeiros.

Ao que o nosso jornal apurou, a tutela quer perceber como foi formada a equipa de bombeiros onde se encontrava o chefe José Augusto Fernandes, que veio a falecer, e qual o número real de bombeiros que a mesma tinha.

As comunicações enviadas pela equipa do bombeiros da corporação de Miranda do Corvo falecido, também deverão ser alvo de investigação.

Além do óbito de José Augusto Fernandes, houve a registar em sequência do combate ao fogo da serra da Lousã ferimentos em quatro bombeiros. Segundo o presidente da Câmara de Miranda do Corvo, dois dos feridos pertencem à corporação local dos bombeiros e os outros dois à corporação da Lousã.