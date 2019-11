Ministério da Administração Interna paga 32 mil euros por mês por Forte do Alto do Duque

O Ministério da Administração Interna (MAI) paga uma renda mensal de 32 140 euros ao Ministério das Finanças (MF), para a PSP de Lisboa usar o Forte do Alto do Duque.Segundo um despacho conjunto dos ministérios das Finanças e da Defesa, publicado em Diário da República, estas instalações foram desafetadas da utilização militar e entregues ao MAI.Estão, desde meio deste ano, a ser usadas pela Divisão de Investigação Criminal da PSP, que deixou a zona de Alcântara.O MAI, no entanto, fica submetido ao pagamento de uma renda mensal (de 32 140 euros, mas que pode ser atualizada) à Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, que depende do MF, e regula as parcerias público-privadas. O contrato para a permanência da PSP é de 50 anos.